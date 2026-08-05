Gen Z ಯುವಕರು ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯುವಕರ ನಿಲುವಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇದನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ!
ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ (Gen Z) ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸೋನಿ, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಪೋಷಕರು ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನ (Work-Life Balance) ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದನ್ನೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ Gen Z ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದೆ.
‘ಕೆಲಸ ಮುಗಿದರೆ ದಿನವೂ ಮುಗಿದಂತೆಯೇ’ ಎಂಬ Gen Z ತತ್ವ..!
Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಜೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ, ಆರೋಗ್ಯ, ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳತ್ತ ಸಾಗಲು ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವೆಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿದರೂ ವಜಾಗೊಳ್ಳುವ ಭಯ ತಪ್ಪುವುದೇ?
ಪ್ರೇಮ್ ಸೋನಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ಕಂಪನಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು, "ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಚ್ಚುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಕೆಲಸ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, "ಪೋಷಕರ ಅನುಭವವೂ ಸರಿ, Gen Z ಯ ಚಿಂತನೆಯೂ ಸರಿ. ಎರಡೂ ತಲೆಮಾರುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿವೆ" ಎಂದು ಸಮತೋಲನದ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ!
ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ, Gen Z ಸಮತೋಲನಯುತ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಗಿಡುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ.