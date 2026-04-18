ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆದಿವೆ? ಒಮ್ಮೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೋಡಿ
Impact of Urbanization on Marriage: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿ. ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಈ ವರದಿಯು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ಹೇಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ
ಅಯ್ಯಂಗಾರ್/ಅಯ್ಯರ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಾರು 12% ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಾಜು ಸಮುದಾಯಗಳೂ ಮುಂದಿವೆ
ಇತರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9.9% ಜನರು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ರಾಜು ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಇವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು 8.7% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವೇನು?
ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಅಥವಾ ನಗರ ಜೀವನವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಾತಾವರಣವು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್/ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ವೇಲಮದಂತಹ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದೇ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹಿಂದೆ
ಕೋಲಂ (ST), ಗೊಂಡ (ST) ಮತ್ತು ಮಾಲಿ (BC) ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರುವ ಜನರು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.