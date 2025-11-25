- Home
Vivah Panchami: ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ಮದುವೆಯಾದ ದಿನ. ಆದರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಜನ. ಯಾಕೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ.
ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ
ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ದಿನಾಂಕವು ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಸೀತಾ ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಮಾತಾ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ದಿನ ಮದುವೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ
ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಿಥಿಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾದಾನ ಈ ದಿನದಂದು ಏಕೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಹೆದರೋದ್ಯಾಕೆ?
ಶ್ರೀ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಪದೇ ಪದೇ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಮನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ, ರಾಮನು ಮಾರೀಚನನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಸುಬಾಹುವನ್ನು ಕೊಂದನು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಯಜ್ಞವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು, ಮತ್ತು ರಾಮನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಬಂದನು.
ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ
ಸ್ವಯಂವರದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಸೀತೆಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಳು. ಜನಕನ ಪ್ರಿಯ ಜಾನಕಿಯು ಶ್ರೀರಾಮನೊಂದಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಸೀತೆಯ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪೋಷಕರು ಈ ದಿನದಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯ ಮಹತ್ವ
ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ವಿವಾಹವಾದರು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಮಾತೆಯ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿವಾಹ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೀತರ ಪೂಜೆ
ತುಳಸಿದಾಸರು ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯಂದು ರಾಮಚರಿತಮಾನಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ
ಈ ವರ್ಷದ ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನಾಂಕ, ನವೆಂಬರ್ 25, ಮಂಗಳವಾರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಕೋವಿದಾರ್ ಮರ ಮತ್ತು ಓಂ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಧ್ವಜವನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹ ಪಂಚಮಿಯಂದು ತಾಯಿ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.