ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ 6 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Relationship advice for couples: ದಿನವಿಡೀ ಕಚೇರಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುವ ಅಂತಹ 6 ತಪ್ಪುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕಹಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ...
ಯೋಚಿಸಿ, ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನೀವು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲಿತ್ತೇ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿತ್ತೇ? ಸಂಬಂಧಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಿಂದ (ಜಗಳ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ) ಮಾತ್ರ ಮುರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಹಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ನಾವು ತೋರುವ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳೇ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇಡೀ ದಿನದ ಓಟ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ಒತ್ತಡದ ನಂತರ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು? ನೋಡೋಣ.
1. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿಯುವುದು
ಇದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ದೂರವಿಡಿ.
2. ಕಚೇರಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮನೆಗೆ ತರೋದು
ಬಾಸ್ ಬೈಗುಳ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಕೋಪವನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸಿಡುಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಂವಹನವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
3. ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರಿಸದಿರುವುದು
ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜೊತೆಗಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು "ಇಂದು ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು?" ಎಂದು ಕೇಳುವುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಕತೆಯೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು (Emotional Connection) ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು.
4. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು
"ನೀನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿಲ್ಲವೇ?" ಅಥವಾ "ಮನೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ?" ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೂರು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೂರುಗಳಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಟೀ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.
5. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಳಕೆ
ಅನೇಕರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಡಿನ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೂ ಇಮೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಅವಮಾನದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
6. 'ಮೀ ಟೈಮ್' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗೋದು
ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವಿರಲಿ.
