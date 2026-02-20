ಸರಳವಾದರೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಪ್ಲೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಹಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಬ್ರಷ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಂಗುರವು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಲುಕ್ ಸೂಪರ್.
ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟು-ಟೋನ್ ಉಂಗುರಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಧುನಿಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾವಿ ಅಳಿಯಂದಿರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹರಳು ಅಥವಾ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವು ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಳಿಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಗ್ನೆಟ್ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಹೆಸರು/ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
