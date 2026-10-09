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- ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು: ಆ ದಿನ ನೆನೆದ ಸಂಜಯ್ ದತ್
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವಳು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು: ಆ ದಿನ ನೆನೆದ ಸಂಜಯ್ ದತ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 20 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನರ್ಗಿಸ್ ಅವರಂತೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಚರ್ಚೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮುನ್ನಾ ಭಾಯ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸವಾಲಿನ ಹಂತಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮಾನ್ಯತಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರಿಗಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಆಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅವರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ಮಾನ್ಯತಾ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಆಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವು ಅವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇಂದು ಈ ದಂಪತಿ ಸಂತೋಷದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಜೀವನವು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅವರು ವ್ಯಸನ, ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೈಲು ವಾಸದಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರು, ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಮ್ಮನಾದ ಪತ್ನಿ
ಅವರು ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ದಿವಂಗತ ನಟಿ ನರ್ಗಿಸ್ ದತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಮಾನ್ಯತಾ ಅವರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಜೈಲು ವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು
ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತಾ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ; ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಿಚಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ತ್ರಿಶಾಲಾ ಎಂಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ತ್ರಿಶಾಲಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು; ಅವರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಂತರವಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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