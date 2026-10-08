ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1999ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದು ನಿಜವಾಗಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವ ಘಟನೆ ಬಂದಾಗ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆ ಹರಿಸುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಗಪ್ಚುಪ್ ಆಗಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ದೇಶಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಂದೇಳುವ ನಟರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವರನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ನಂಬಿ, ಅವರನ್ನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದು ನಂಬಿ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ನಂಬಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ವರಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀರೋ ಆಗುತ್ತಿರುವವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಗಲಿರುವ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್. ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ಪಾಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳ ಸದೆಬಡಿಯಲು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಿಧನರಾದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಒಂದೊಂದೇ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಹೊರಬರುವುದು ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿಯೇ ಮಿಂಚಿರುವ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೀರೋ ಆಗಿರುವ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ಸುದ್ದಿ.
ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವಿತ್ತು. 1999 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಮೂರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ (Nana Patekar), ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನಾನಾ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಇದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗಾಗಿ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದ ವಿಷಯ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನ ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆಗಿನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರಿಂದ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದರು.
2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ 'ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಪ್ರಹಾರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ, ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸೇನೆಯ ಮರಾಠಾ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕಳೆದರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅವರು ಆ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಚಿವರೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂದು!
ನಾನಾ ಕೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು, "ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಮರಾಠಾ ಲೈಟ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, 'ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ?' ಆಗಸ್ಟ್ 1999 ರಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (ಎಲ್ಒಸಿ) ಬಳಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಟ ನಾನಾ ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ (ಕ್ಯೂಆರ್ಟಿ) ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ಶ್ರೀನಗರ ತಲುಪಿದಾಗ, ನನ್ನ ತೂಕ 76 ಕೆಜಿ ಇತ್ತು." ಅಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ನನ್ನ ತೂಕ 56 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.