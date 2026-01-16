ಹುಡುಗಿಯರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನು?, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉತ್ತರ
ಇವರೇ ಇಷ್ಟವಾಗೋದು
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಕೇಳೋರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೃದಯದ ಮಾತು ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಹೃದಯವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ "ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್" ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ?
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮನೋಭಾವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಕಾಣುವ ಹುಡುಗರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕಂಡರೂ ಆ ನಂತರ ಅಂತಹ ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಆಟವೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ?.
ಏಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ?
ಲೇಖಕಿ ಸೀಮಾ ಆನಂದ್, ತಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಹುಡುಗಿಯರು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ನತ್ತ ಏಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಠವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪುರುಷರು ಅಥವಾ "ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್" ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅನುಭವಿಸದ ಹೊರತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಪಾಠವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕ್ರೇಜಿಗಳು. ವಿಶಿಷ್ಟ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಮಾತಿನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿರಾತಂಕದ ಸ್ವಭಾವವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಆಳವಾಗಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬದುಕುತ್ತಾ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುರಹಂಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧವು ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗೌರವದ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ನಿಜವಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇವರೇ
ಹುಡುಗಿಯರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ತೊರೆದಾಗ ಸ್ಥಿರತೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೀಮಾ ಆನಂದ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಶಾಂತ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿರುವ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ.
