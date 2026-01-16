- Home
ಮಿಥಿಲಾ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. "ಇಮ್ರಾನ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಚಂದ. 'ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ' ನನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮುಂಬೈ: ಒಟಿಟಿ (OTT) ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್ (Mithila Palkar), ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಸದ್ಯ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಪಟೇಲ್: ಖತರ್ನಾಕ್ ಜಾಸೂಸ್' (Happy Patel: Khatarnak Jasoos) ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ವಿರ್ ದಾಸ್ (Vir Das) ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರ್ ದಾಸ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಿಥಿಲಾ, ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೈಯುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ನಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿರ್ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧಿ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ವಿರ್ ದಾಸ್ ಅವರೇ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ, 'ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲು ನೀನು ಹೊಡೆಯಲೇಬೇಕು' ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು," ಎಂದು ಮಿಥಿಲಾ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ:
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಥಿಲಾ ಭಾವುಕರಾದರು. "ಆಮಿರ್ ಸರ್ ಬಹಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಟರಿಂದ ಬಂದ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ 'ಭಾಯ್':
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ (Imran Khan) ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥಿಲಾ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. "ಇಮ್ರಾನ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಚಂದ. 'ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ' ನನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು 'ಇಮ್ರಾನ್ ಭಾಯ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಅಣ್ಣನಿದ್ದಂತೆ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ:
ಮಿಥಿಲಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' (Bhooth Bangla) ದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಿಥಿಲಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ಪರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಒಂದು ಸುಲಲಿತ ಯಂತ್ರದಂತೆ (well-oiled machine) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ," ಎಂದು ಮಿಥಿಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿಡುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಪಟೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಂಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
