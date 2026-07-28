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- ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಡ್: ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಡ್: ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ. 3D ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಐಡಿಯಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್
ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಜುಲೈ 29 ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಿದು. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾದಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 3D ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ವೃತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು.
ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಬಳಕೆ
ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ದೀಪಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ "ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾದಂದು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸರಳ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಲ ಕಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ "ಹ್ಯಾಪಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ" ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ವೀಣೆ ಅಥವಾ ನವಿಲು ಗರಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಹೂವಿನ 3D ಕಾರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ನೀವು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಗದವನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 3D-ಕಾಣುವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ 3D ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನಿಂದ "ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ" ಎಂದು ಬರೆಯಿರಿ. ನೀವು ಗುರುಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೆಳೆಯಬಹುದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್
ನಿಮಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರಳ A4 ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬರೆದು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
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