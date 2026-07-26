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- ಎಸಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ
ಎಸಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಸಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಡ್ರೈ ಮೋಡ್' ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೋಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸಿ
ಮಳೆಗಾಲವು ಶಾಖವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎಸಿಯತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟನ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಸಿ ಮೋಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡ್ರೈ ಮೋಡ್ ಎಂದರೇನು?
ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಸಿಗಳು ಡ್ರೈ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಸಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಗುಟನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸದೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡ್ರೈ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು?
ನಿಮ್ಮ ಎಸಿಯ ರಿಮೋಟ್ "ಡ್ರೈ" ಅಥವಾ "ಮಾನ್ಸೂನ್" ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಕೆಲವು ಎಸಿಗಳು "ಮೋಡ್" ಬಟನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ "ಡ್ರೈ ಮೋಡ್" ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ?
"ಡ್ರೈ ಮೋಡ್" ನಲ್ಲಿ, ಎಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಸಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳಕು ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಖವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆ. ಡ್ರೈ ಮೋಡ್ ಈ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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