ದುಬಾರಿ ಮರದ, ಪ್ಲೈವುಡ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡಿ
ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಬದಲು, ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಂದಲೂ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತೋಳು ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ ಕುರ್ಚಿಗಳು, ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ ಕುರ್ಚಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಟ್ರೆಂಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದಲೇ ಮನೆಯ ಶೃಂಗಾರ
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಮರ ಅಥವಾ ಪ್ಲೈವುಡ್ಗಳು. ಆದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದಲೇ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮರ ಅಥವಾ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುರ್ಚಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಸದ ಕೋಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳವರೆಗೆ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರವಾದ ಮರದ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೋಳು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ
ನೀವು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಸದ ಕೋಣೆ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೋಳು ಕುರ್ಚಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ತೋಳುಗಳಿಲ್ಲದ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
ನಿಮಗೆ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೂ ಕುರ್ಚಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಊಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳು
ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಆದರೆ ಸ್ಥಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೋಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳು
ನೀವು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾಸದ ಕೋಣೆಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕೆಫೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೆಫೆ ಶೈಲಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳು
ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಕೆಫೆ ಶೈಲಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ₹800 ರಿಂದ ₹1,000 ರ ನಡುವೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
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