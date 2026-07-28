"ಒಂದೇ ಕೆಫೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದರು? ಇಬ್ಬರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಸರು ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜೈಸ್ವಾಲ್! ಏನಿದು ಹೊಸ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ & ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿ: ಮೃಣಾಲ್-ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತಾ 'ಲವ್ವೋ ಲವ್ವು'? ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಮುಂಬೈ: ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್... ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಟಾಗೋರ್-ಪಟೌಡಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿಯವರೆಗೆ ಈ 'ಪಿಚ್' ಸದಾ ರಂಗೇರಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಜೋಡಿಯ ಹೆಸರು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಸೀತಾ ರಾಮಂ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್! ಈ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಇದೆಂಥಾ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ...
ಬಾಂದ್ರಾ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು?
ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಂದ್ರಾ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಬೂಜೀ ಕೆಫೆ’ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಫೆಯ ಹೊರಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೆಫೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಮಾಡಿದೆ. "ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಗುರು!" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಅಂದೇ ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟವು.
9 ವರ್ಷದ ಅಂತರ; ಆದರೇನು ಬಂತು ಲವ್ವಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತರ!
ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇಬ್ಬರ ಕುಂಡಲಿ ಕೆದಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ (Mrunal Thakur) ಅವರಿಗೆ ಈಗ 33 ವರ್ಷ, ಇತ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (Yashasvi Jaiswal) ಇನ್ನು 24ರ ಹರೆಯದ ಹದಿಹರೆಯದ ಕಿಚ್ಚು! ಈ 9 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಸಿಬಿಐ' ತನಿಖೆ!
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಥವಾ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೃಣಾಲ್ ಒಳಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಬಿಡದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, "ಒಂದೇ ಕೆಫೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದರು? ಇಬ್ಬರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಸರು ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮರೆಯಾಗಿವೆ.
ಯಶಸ್ವಿ-ಮೃಣಾಲ್ ಮೌನವೇಕೆ?
ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೃಣಾಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ತುಟಿಪಿಟಕ್ ಎಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಬಹುಶಃ ಇಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು, "ಹೊಸ ಜೋಡಿ" ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ 'ಯಶಸ್ವಿ' ಹುಡುಗನ ನಡುವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ 'ಟೀ ಕಪ್'ನಲ್ಲಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ 'ಕಾಫಿ ಡೇಟ್' ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ!