ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರು IAS-IPS ಆಗುತ್ತಾರಂತೆ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕರು!
numerology secrets ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ತಿಂಗಳ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಂತೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಜನರು ಜನಿಸಿದ ನಾಯಕರು
ನಂಬರ್ 1 ಇರುವ ಜನರು ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರ ಶಕ್ತಿಗಳು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಂಬರ್ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅವರ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಪಿಸಿಎಸ್, ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೇಕು
ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.