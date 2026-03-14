ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ! ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಪತ್ನಿ ವಂಶಿಕಾ ಯಾರು, ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 14 ರಂದು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮುಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Image Credit : x.com
ಕುಲ್ದೀಪ್ - ವಂಶಿಕಾ ಮದುವೆ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 14) ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾಹವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮುಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸವೊಯ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾರು, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Image Credit : x.com
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಯುಪಿ ಮೂಲದವರು
ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದವರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಂಶಿಕಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ವಂಶಿಕಾ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ಪಡೆದರು.
Image Credit : x.com
ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಂಶಿಕಾ
ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಭಾರತದ ನಂಬರ್-1 ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಾದ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (LIC) ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ (AAO) ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶಾಖಾ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಒ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,07,000 ರಿಂದ 1,26,000 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ.
Image Credit : instagram
ವಂಶಿಕಾ ಸಂಬಳ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು!
ಈ ಮೂಲಕ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ ಅವರ ಸಂಬಳವು ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಸೇವೆಗಳಾದ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 56,100 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು (DA, HRA, TA) ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 80,000 ರಿಂದ 1,00,000 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಂಶಿಕಾ ಅವರ ಸಂಬಳ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
Image Credit : X@@rushiii_12
ಕುಲ್ದೀಪ್-ವಂಶಿಕಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ವಂಶಿಕಾ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಗೆಳತಿಯರಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಪತಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕಾನ್ಪುರದ ಶ್ಯಾಮ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
