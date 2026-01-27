ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ' ಸೈಕೋ ಜಯಂತ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಿ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಮನೋರೋಗಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮನೋರೋಗಿಯೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ
ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಬೇಗನೆ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ.
ಲವ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ
ಮನೋರೋಗಿ ಸಂಗಾತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಲವ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ (Love bombing) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ.
ಭಾವನೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಮನೋರೋಗಿಯು ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು, ನೋವು ಅಥವಾ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯು ಅವರ ಮನೋರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟಿಂಗ್
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಅನುಮಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಅವರ ವಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟಿಂಗ್ (Gaslighting) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪ
ಮನೋರೋಗಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಕೋಪವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ.
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ, ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೋರೋಗಿ ಸಂಗಾತಿಯು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ದ್ವಿಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ದ್ವಿಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
