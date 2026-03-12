- Home
- Entertainment
- Cine World
- 13ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ Best Actress; ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ 4ನೇ ಪತ್ನಿ- ಕರಾಳ ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
13ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ Best Actress; ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಿಗೆ 4ನೇ ಪತ್ನಿ- ಕರಾಳ ಬದುಕಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು
ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಟಿ ಅಂಜು, ತಮ್ಮ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ತಮಗಿಂತ 31 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ತಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಯಿತು.
ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ
ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ "ಕಿಳಿಯೇ ಕಿಳಿಯೇ" (ಆ ರಾತ್ರಿ) ಮತ್ತು "ತುಂಬಿ ವಾ ತುಂಬುಕುದತಿನ್" (ಓಲಂಗಲ್) ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಲಯಾಳಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಬೇಬಿ ಅಂಜು, ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅಭಿನಯದಿಂದಾಗಿ ಕೇರಳಿಗರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಿಯರಾದರು.
13ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ!
ಅಂಜು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಂದ್ರನ್ ಅವರ "ಉತ್ತಿರಿಪುಕ್ಕಲ್" (1979) ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲದ ಅವರು, ನಂತರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪೊಲ್ಲಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಉಲ್ಲಾಸ ಪರವೈಗಲ್ ನಂತಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 1989 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅವರು ಆ ರಾತ್ರಿ, ಓಲಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಓರ್ಮಕ್ಕಾಯಿಯಂತಹ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯ ಪಟ್ಟವನ್ನೇರಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತರು.
ಅವಕಾಶಗಳ ಆಗರ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶ ಅರಸಿ ಬಂತು. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಂಜು ಐಕಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಕೌರವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಎಝಾರ ಪೊನ್ನನ, ಊಟಿಪಟ್ಟಣಂ, ವರಫಲಂ ಮತ್ತು ಮಿನ್ನಾರಂ ನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾಯಮ್ಮ, ಕಕ್ಕಕುಮ್ ಪೂಚಕ್ಕುಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಮತ್ತು ನಾರಿಮನ್ ವರೆಗೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡದ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಂಟು
ಆದರೆ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈಕೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಪ್ರಭಾಕರ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು! ತನಗಿಂದ 31 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು ಅಂಜು. ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವರು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಧ್ರುವಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕ್ರೂರ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವಾದ ಹೈದರ್ ಮರಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅಂಜುಗೆ ತಾನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು!
ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ದುರಂತ
ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ದುರಂತವೇ. ಐಡ್ರೀಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ನಗರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅಂಜು ಮದುವೆಯು ತನಗೆ ಅಂತಹ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಒಂಟಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ನಡುವೆ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಟನೆಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.