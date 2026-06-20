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- Father's Dayಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತರುವ ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ
Father's Dayಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತರುವ ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ
Fathers day gift ideas 2026: ಈ ಬಾರಿಯ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರಿಯಲ್ ಹೀರೊ 'ಅಪ್ಪ'ನಿಗೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
5 ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು
ನಮಗಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಅಪ್ಪ ತನಗಾಗಿ ಎಂದೂ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನದಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಬೇಕೇ? ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ 5 ಬೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ಉಡುಗೊರೆ 1 - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ (Smartwatch)
ಉಡುಗೊರೆ 1 - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ (Smartwatch)
ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ Smartwatch ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು (Steps) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಡುಗೊರೆ 2 - ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ (Customized Gifts)
ಉಡುಗೊರೆ 2 - ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ (Customized Gifts)
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆರೆತಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕೊಲಾಜ್ ಫ್ರೇಮ್, ಅವರ ಹೆಸರಿರುವ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ವಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಸೆಟ್, ಅಥವಾ "ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪ್ಪ" ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಕಪ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಡುಗೊರೆ 3 - ಬಾಡಿ ಮಸಾಜರ್ (Body Massager)
ಉಡುಗೊರೆ 3 - ಬಾಡಿ ಮಸಾಜರ್ (Body Massager)
ದಿನವಿಡೀ ಓಡಾಟ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸುಸ್ತು, ದಣಿವು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಫುಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಾಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಉಡುಗೊರೆ 4 - ಸಾರೆಗಾಮ ಕಾರವಾನ್ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಉಡುಗೊರೆ 4 - ಸಾರೆಗಾಮ ಕಾರವಾನ್ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಗೀತೆಗಳಿರುವ Saregama Carvaan ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಉಡುಗೊರೆ 5 - ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ
ಉಡುಗೊರೆ 5 - ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ. ಈ ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ, ಅವರ ಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಹಳೆಯ ಆಲ್ಬಮ್ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಣಬಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ.
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