Fathers Day: ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ
Fathers Dayಯಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಏನದರೂ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಐದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯಂದಿರ ದಿನ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಂದೆಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ತಂದೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂದೆಯರ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ 5 ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭಕರ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ತಪ್ಪಿಯೂ ಸಹ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ:
ಕಪ್ಪು ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೂಪಾದ ಅಥವಾ ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಚಾಕುಗಳು, ಕತ್ತರಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚೂಪಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು:
ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳು:
ಬೆಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೈಚೀಲವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವಾಗ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಶುಭವಾಗಿದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 5 ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದವು
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್, ಜಗ್ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಶೋ ಪೀಸ್ ನೀಡಬಹುದು.
ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಕುರ್ತಾ
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವರು ಗುರುವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಶರ್ಟ್, ಕುರ್ತಾ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ..
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳು
ಸೂರ್ಯನು ಬೆಳಕಿನ ದೇವರು. ಮನೆಯ ಆಗ್ನೇಯ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್, ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇಸರಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾಧುರ್ಯ ತುಂಬಲು, ತಂದೆಗೆ ರಾಜಭೋಗ್, ಕೇಸರಿ ಲೇಪಿತ ಗೋಡಂಬಿ ಕಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್ ನಂತಹ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.