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- ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುವಾಗ 'ಗುರು', ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವಾಗ 'ಅರಸ' ಅಪ್ಪನಿಗೆ Father's Day ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುವಾಗ 'ಗುರು', ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವಾಗ 'ಅರಸ' ಅಪ್ಪನಿಗೆ Father's Day ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Fathers day wishes in kannada: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತರೆ, ತಂದೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾನೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕನ್ನಡದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರಮಿಸುವ, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಒಂದು ಸುದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ನಾಳೆ (ಜೂನ್ 21) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು (Father's Day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ 'ಅಪ್ಪ'ನಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಲು, ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕನ್ನಡದ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Wishes), ಸಂದೇಶಗಳು (Messages) ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Father's Day Wishes in Kannada)
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Father's Day Wishes in Kannada)
"ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟು ನಡೆಸಿ, ನಾನು ಬೀಳದಂತೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ರಿಯಲ್ ಹೀರೊ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು."
"ಮನೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ... ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಂದೆಯರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."
"ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗು ನೋಡಬಯಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂದೆಯರಿಗೂ ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಮನಗಳು."
"ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಯಸದೆ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡುವ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ಚೇತನ ಅಪ್ಪ. ಲವ್ ಯೂ ಅಪ್ಪ, ತಂದೆಯರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಂದೇಶ(Status Quote)
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಂದೇಶ(Status Quote)
"ನನಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಜನ್ಮದಿನದಷ್ಟೇ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂದೆಯರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು."
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Emotional Wishes)
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು (Emotional Wishes)
"ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಒರೆಸಿ, ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳುವ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಂದೆಯರ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು."
"ಹೊರಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಮ್ಮನದಾದರೆ, ಒಳಗಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಪ್ಪನದು. ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ, ನಮಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸವೆಸುವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಂದೆಯರ ದಿನದ ನಮನಗಳು."
"ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೇ 'ಅಮ್ಮ'ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಆದರೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು 'ಅಪ್ಪ'ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಅಪ್ಪ!"
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕವಿತೆ ಸಾಲುಗಳು (Short Quotes for Status)
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕವಿತೆ ಸಾಲುಗಳು (Short Quotes for Status)
"ಅಪ್ಪ ಎಂದರೆ ಧೈರ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು,
ಸೋತು ನಿಂತಾಗ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಆನೆ ಬಲದ ಹೆಸರು…
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆಯರಿಗೂ ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!"
“ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಡಿಸುವಾಗ 'ಅರಸ'ನಂತೆ ಕಾಣುವ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಾಗ 'ಗುರು'ವಿನಂತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪ್ಪನೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಶಕ್ತಿ. ಲವ್ ಯೂ ಅಪ್ಪ!”
ಮಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ (Wishes from Daughter)
ಮಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ (Wishes from Daughter)
“ಯಾವ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೂ ಸಿಗದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಪ್ಪ! ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಂದೆಯರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.”
ಮಗನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ (Wishes from Son)
ಮಗನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ (Wishes from Son)
“ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.”
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ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ವಿಶ್ವ ತಂದೆಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತರೆ, ತಂದೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾನೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೂರವಿರುವ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಲು ಮೇಲಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
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