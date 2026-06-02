ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ನರ್ಸ್ಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಭೂಪ; ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಕ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, "ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್" ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಪವನ್ ಎಂಬಾತ ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಕರೆಯಿಂದ ಪವನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಿರುವ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಂತೆ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡನ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಥೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂಗೀತಾ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂಬವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪವನ್ ಎಂಬಾತನ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಪವನ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗೀತಾ ನಂಬಿದ್ದರು.
ಪವನ್ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಂಗೀತಾ
ಇದೇ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಪವನ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪರಿಚಯದ ಬಳಿಕ ಸಂಗೀತಾಗೆ ಪವನ್ ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಪವನ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಗೀತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಸಂಗೀತಾ ಕೆಲ ತಿಂಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತಾನು ಪವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪವನ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗಂಡ ಪವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಗೀತಾ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
