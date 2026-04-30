ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದ ಪತ್ನಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯಕರನ ಒಲವೇ ಮಿಗಿಲಾಯಿತೇ?
ಬಂಧನ ಅತಿಯಾದಾಗ ಬಂಡಾಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ದೇಶದ ಹೋರಾಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಿನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹಠಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸುಖವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ, ಬಾಡದ ಪ್ರೀತಿ
ಪೂಜಾ ಎಂಬ 30 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಮಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವಳೊಬ್ಬಳು ವಿವಾಹಿತೆ, ಗೃಹಿಣಿ. ಆದರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆಯಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಳಾಗಿದ್ದ ಪೂಜಾಳ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಪದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
ಟವರ್ ಏರಿದ 'ಪ್ರೇಮದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ'
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪೂಜಾ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಏರಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತರವಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಟವರ್ನ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ಅವಳು ಹೋಗಿ ನಿಂತಾಗ ಇಡೀ ಊರೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಸೇರಲಾಗದ ನೋವು, ಇತ್ತ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಟ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವಳನ್ನು ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದವು. "ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೇ ಬೇಕು, ಅವನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಿಡಿ" ಎಂದು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಹೋದಂತಾಗಿತ್ತು.
ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷ
ಸಾಸಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಪಿನ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಡುವ ಉರಿಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಡೆದರೂ ಅವಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಕೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ, ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು.
ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಯಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂಜಾ ಕೆಳಗಿಳಿದರೂ, ಅವಳು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಟ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು? ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಸೇರಲು ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಟವರ್ ಏರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಮದ ತೀವ್ರತೆ ಎಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡುವ ನೂರಾರು ಜೀವಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾಳ ಈ ಕಥೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿವಾಹಿತರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಗಳಿಗೆಗೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹುಚ್ಚಾಟ ಆಡಬಹುದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ಮದುವೆ-ಸಂಸಾರ' ಎನ್ನುವ ಸಮಾಜದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನಬಹುದು.