Workplace Dating Statistics: ಕಚೇರಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಫೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಜಗತ್ತಲ್ಲ; ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳು ಒಂದಾಗುವ ತಾಣವೂ ಹೌದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚಿಗುರುವ ಮತ್ತು ಗಾಢವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಕಳೆಯುವುದು, ಸಮಾನ ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 40% ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು, ಕಚೇರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 'ಅಫೇರ್' ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯಲು 'ಕಂಫರ್ಟ್' ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವಿನ ಸುಲಭವಾದ ಸಹಜತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಷ್ಟದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಳವಳ
ಆಫೀಸ್ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಕಚೇರಿಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದರೆ ಅಥವಾ 'ಬ್ರೇಕ್-ಅಪ್' ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವು ಮುಜುಗುರಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಕಚೇರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಂತರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದ ತಜ್ಞರು ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.