ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ ಚಾಣಕ್ಯ, ದಂಪತಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ ದಂಪತಿ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಈ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳು ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ
ದಿನವಿಡೀ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮೀಸಲು
ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅವಳ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಲಿ ಗಂಡ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಡನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಸೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಸಣ್ಣ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪರಸ್ಪರರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು.
ಭಾವಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಪುಗೆ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಶವು ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದಿನದ ಒತ್ತಡವೆಲ್ಲಾ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ
ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸ್ವತಃ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.