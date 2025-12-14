- Home
ಇನ್ಮುಂದೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವೇ ಇರಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಪರಿಹಾರ!
ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾದ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ಇದೊಂದು ಸುಲಭ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಾಡುವ ಈ ಪರಿಹಾರವು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲಭ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅವು ಆಗಾಗ ಜಗಳ, ಮನಸ್ತಾಪ, ಮಾತು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ದಂಪತಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲು ಈ ಸುಲಭ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ
ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ. ಅಂದು ಎರಡು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾರ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿಯು ಈ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬಿಗೆ..
ಮೊದಲು ಒಂದು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬಿಗೆ ಗಂಡನ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆ ಎರಡು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಇಬ್ಬರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಇದು ದಂಪತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಒಂದಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು
ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳ, ಮನಸ್ತಾಪವೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಎಂದು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಾರ ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ..
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
