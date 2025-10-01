- Home
- ತಿಂಗಳ ಕೊನೇಲಿ ಜೇಬು ಖಾಲಿಯಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ 3 ಮಂತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ, ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ?
ಶ್ರೀಮಂತರಿರಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ಜೇಬು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ತಪ್ಪೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ?.
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲ್ಲ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಮೊದಲ ನಿಯಮ
ಒಬ್ಬರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದರು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಚಾಣಕ್ಯನ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ
ಹಣ ಕೇವಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಡೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಚಾಣಕ್ಯನ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಣವು ಮುಚ್ಚಿದ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರಿನಂತೆ ಜಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು.