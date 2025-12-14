ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ನವದಂಪತಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ?
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಜೋಡಿಯ ಲುಕ್?
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು (Raj Nidimoru) ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ನವದಂಪತಿ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಶನಿವಾರದಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳತೆಯೇ ಸೌಂದರ್ಯ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಂದರೆ ಅದ್ದೂರಿತನ, ಹೈ-ಫೈ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮಿಲ್ಲದೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಟ್ರೌಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡಿಗನ್ ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ (Comfy Look) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಟ್ರೌಸರ್, ಗ್ರೇ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯದಂತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ಜೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನಗೆದ್ದ ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋ: ನಾದಿನಿ ಶೀತಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಭ್ರಮ
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮೆಹಂದಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶೀತಲ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಮೆಹಂದಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಆ ನಗು ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ರಾಜ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟೋನ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಶೀತಲ್ ಅವರು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರೀತಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (Love shared is love multiplied)" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ "ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು ವಿವಾಹ
ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದಾದರು. ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹತ್ತಿರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಅವರು "01.12.2025" ಎಂಬ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಬ್ಯುಸಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಶುಭಂ' (Subham) ನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' (Citadel: Honey Bunny) ಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
