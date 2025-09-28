- Home
- Chanakya Quotes: ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೊವರೆಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗಲ್ಲ
Chanakya quotes: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಯಾರಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು ಈ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವವರು
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ಜನರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 'ಹೌದು' ಎನ್ನುವ ಪುರುಷರು
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರರ ಮುಂದೆ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ.