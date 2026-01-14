- Home
- Life
- Relationship
- Chanakya Niti : ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗಂತೆ.. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ 5 ಸಂಗತಿಗಳಿವು
Chanakya Niti : ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗಂತೆ.. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ 5 ಸಂಗತಿಗಳಿವು
Chanakya Niti teachings,: ನಾವು ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ನಂಬಿಕೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ನಿಪುಣ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ 'ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ'ಯಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದವರಿಂದಲೇ ದ್ರೋಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ನಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದಂತೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಣಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ…
ಸಿಹಿ ಮಾತು
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹ ಭಾಷೆ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭುಜಗಳು ಕುಸಿದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆತುರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳದೆಯೇ ಅವರು ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.