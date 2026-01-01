- Home
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಸಲಹೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದಕ್ಕದೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆ 7 ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸೋಮಾರಿತನ ಬಿಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಮಾರಿತನವು ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಚಿಸದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು
ಮಾನವನ ಮಾತುಗಳು ಬಾಣಗಳಂತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅವು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬುವುದು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿ.
ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂತರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿರುವುದು
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಪವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಮ ಶತ್ರು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.
ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ.
ತಪ್ಪು ಸಹವಾಸ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
