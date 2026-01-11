- Home
Chanakya Niti: ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗಂಡುಮಕ್ಳು ಈ 5 ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ
Men mistakes in front of women: ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು, ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು?
ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಡುವ ಬದಲು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಯುತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳು, ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಶಿಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.
ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಅವಿವೇಕಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ರತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಆಭರಣ.
ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಸ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಭಾಷೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅನುಚಿತ ಹಾಸ್ಯಗಳು, ಡಬ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಶ್ಲೀಲ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಅನೈತಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಡವಳಿಕೆ
ಚಾಣಕ್ಯನು ಕೋಪವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ತಿಳಿದೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕಿರುಚುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಅನೇಕ ಜನರು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಅವಿವೇಕತನ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಂದನೀಯ ನೋಟ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಎರಡೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪು ನೋಟ, ಅಸಭ್ಯ ಸನ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಡೆಗೆ ಅಗೌರವದ ವರ್ತನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
