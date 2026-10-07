ಹೆಂಡತಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದ 6 ತಪ್ಪುಗಳಿವು: ಚಾಣಕ್ಯರ ಸಂದೇಶ
Chanakya Niti on marriage: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲು ಪತ್ನಿಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಸರಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಪುರುಷನ ಬಲವನ್ನು ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ತಪ್ಪಾದ ಆಯ್ಕೆ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು.
ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ
ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲು ಪತ್ನಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಬಲವನ್ನು ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಂಡತಿಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಆಕೆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು. ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
1. ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು
1. ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವು 2 ಪಟ್ಟು, ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟತನ/ನಾಚಿಕೆ 4 ಪಟ್ಟು, ಧೈರ್ಯ 6 ಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾ*ಮಶಕ್ತಿ/ಆಕರ್ಷಣೆ 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು.
2. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಬೇಡ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಬೇಡ (ಸಮತೋಲನ)
2. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಬೇಡ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಬೇಡ (ಸಮತೋಲನ)
ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಕುರುಡಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಪುರುಷ ಸದಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವ ಪುರುಷನೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ವಹಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ (Balance) ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
3. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯ
3. ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯ
ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಮೂರ್ಖತನ. ಪತ್ನಿಯಾಗುವವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವಿರಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸೌಂದರ್ಯವಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ವಂಶವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದ 6 ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು (ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು)
4. ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿರಬಾರದ 6 ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು (ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು)
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ
ಸದಾ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವವಳು (ವಿವಾದಶೀಲ).
ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವಳು.
ಗಂಡನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಳಂಕ ತರುವಂತೆ ಇತರರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವವಳು.
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವಳು.
ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಸಿನವಳು.
ಪತಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸದಾ ತವರುಮನೆಗೆ ಓಡುವವಳು.
5. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
5. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಡತನದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಉಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹಿತೈಷಿಗಳು.
6. ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷನ ನಡವಳಿಕೆ
6. ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷನ ನಡವಳಿಕೆ
ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು.
ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ಹೋಗಬಾರದು.
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ (ಅತ್ತಿಗೆ, ಮೈದುನತಿ) ಸಭ್ಯವಾದ ಗಡಿ (Limit) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.