Chanakya Niti silence tips: ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಯಾವಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದವನೇ ನಿಜವಾದ ಜಾಣ! ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ! ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥ, ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಹಾಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಕಾಣದಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮನುಷ್ಯನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕಾದ 12 ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಕುರಿತ ಚಾಣಕ್ಯರ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೋಧನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕಾದ 12 ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳು

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಟೀಕಿಸಿದಾಗ
ಟೀಕೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೌನವೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತರವಾಗಲಿ. ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ.

ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

Related Articles

Related image1
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಹಣ, ಸಂಬಂಧ, ಗೌರವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ 5 ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
Related image2
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡೋರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಈ 3 ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ

ಅಹಂಕಾರದ ವಾದ-ವಿವಾದ ನಡೆದಾಗ
ವಾದದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಹಂಕಾರವೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾತ್ರ ವಾದಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದೇ ವಿವೇಕ.

ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಾಗ
ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿನವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ
ನಿಮ್ಮ ನೋವು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅಲ್ಲಿ ಮೌನವೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೂ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ಕೇಳದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಚಾಡಿ (ಬುದ್ಧಿಹೀನ ನಿಂದನೆ) ಹೇಳುವಾಗ
ಯಾರಾದರೂ ಮೂರನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಿರಿ.

ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ-ದುಃಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ
ಅವರು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಲಹೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಶಾಂತವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌನವೇ ಸಾಂತ್ವನ.

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ
ಕೋಪಗೊಂಡವರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತೆ. ಅವರು ಶಾಂತರಾಗುವವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಜನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡೌಲು/ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಮುಂದೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಅವರ ಅಹಂಕಾರದ ಜಂಬಕ್ಕೆ ಮೌನವೇ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ.

ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಾಗ (Upset ಮಾಡಲು ನೋಡಿದಾಗ)
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆರಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಡಿಸುವುದು. ಅಂಥವರ ಮುಂದೆ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮೌನವೇ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಗಳಿದಾಗ
ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಹೋಗದೆ, ಕೇವಲ ವಿನಮ್ರ ಮೌನ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಹಂಕಾರ ಹುಟ್ಟಿಸದಂತೆ ಮೌನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೋನಸ್: ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಗಳ-ಕಲಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾತನಾಡದೆ ದೂರವಿರುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ.

ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ?

ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ (ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ / ಕೌಟಿಲ್ಯ) ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ದಾರ್ಶನಿಕ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಯುದ್ಧತಂತ್ರಜ್ಞ. 2300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Modern Management), ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.