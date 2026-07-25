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- ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಗಂಡನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ!
ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಗಂಡನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ!
Psychological impact on men: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಳ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ವಿಷಯ
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ವಿಷಯ
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇಂದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೇ ಆದರೂ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ 'ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್' (The Economist) ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಹೆಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಗಂಡಂದಿರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ
ಹೆಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಗಂಡಂದಿರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ
ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯುವ ದಂಪತಿಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು (Data) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾಲು 70 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ, ಅಂತಹ ಗಂಡಂದಿರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 2.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ (Live-in) ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಪಾದನೆ 50 ಪ್ರತಿಶತ ದಾಟಿದಾಗ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು 1.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರುಷನದ್ದೇ" ಎಂಬ ಶತಮಾನಗಳ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪರೋಕ್ಷ ಒತ್ತಡವೇ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಈ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
'ಡಬಲ್ ಬರ್ಡನ್'ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
'ಡಬಲ್ ಬರ್ಡನ್'ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ಹೆಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಾನ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡಾ. ಮಿಸ್ಟಿ ಹೆಗೆನೆಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಮನೆಗೆಲಸ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದರೂ ಸಹ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಲಭಿಸದಿರುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾಲು 75 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸಮಾನ ಆದಾಯವಿರುವ ಜೋಡಿಗಳಿಗಿಂತ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮರಿಯನ್ ಬೆರ್ಟ್ರಾಂಡ್ 2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣ 1998ರಲ್ಲಿ 33 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ 2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ 10 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಈ ಹೊಸ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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