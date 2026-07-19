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ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ

ಚಾಣಕ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರು. ಇವರು ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

relationship Jul 19 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:adobe stock
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ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಪುಸ್ತಕ

ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ 'ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಬಂಧುತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಯ ಮತ್ತು ಅಪಜಯಗಳಂತಹ ಜೀವನದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಬಂಧ

ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪತ್ನಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೋಗಬಾರದ ಜಾಗಗಳು

ಹಾಗಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಾರದ ಆ ಜಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು.

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ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ

ಪತ್ನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಪತಿಯ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ

ಅದೇ ರೀತಿ, ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.

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ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಇರುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಪತ್ನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು.

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ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಜಾಗ

ಹಾಗೆಯೇ, ಪತ್ನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಗಲಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

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