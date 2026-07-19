ಚಾಣಕ್ಯರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರು. ಇವರು ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ 'ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಬಂಧುತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಯ ಮತ್ತು ಅಪಜಯಗಳಂತಹ ಜೀವನದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಪತ್ನಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಾರದ ಆ ಜಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಪರಿಚಿತ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು.
ಪತ್ನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಪತಿಯ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪತ್ನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಇರುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಪತ್ನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು.
ಹಾಗೆಯೇ, ಪತ್ನಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಗಲಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
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