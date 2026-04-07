40 ವರ್ಷದ ಗಂಡ ಬೇಡ, ಪ್ರಿಯತಮ ಬೇಕು: ಯುವತಿ ಕೋರಿಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
21 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದ್ದ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಬದುಕಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಯುವತಿಯ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ
ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ 40 ವರ್ಷ. ನನಗೆ 19 ವರ್ಷ. 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಯುವತಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಮಿಯ ಜೊತೆ ತೆರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಪೀಠದ ನ್ಯಾ. ಆನಂದ್ ಪಾಠಕ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾ. ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 40 ವರ್ಷದ ಅವಧೇಶ್ ಎಂಬಾತ 19ರ ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅನುಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನು. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಯುವತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪತಿ, ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಾಗಲೇ, ‘ನನ್ನ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ನಡುವೆ 21 ವರ್ಷ ಅಂತರವಿದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನ ಜೊತೆ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆಗೇ ಬಾಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
ಯುವತಿಯ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ‘ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆಕೆ ಪ್ರಿಯತಮನ ಜೊತೆ ಬದುಕಬಹುದು’ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
ಒಪ್ಪಿತ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ
ಜೊತೆಗೆ, ಆಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ‘ಶೌರ್ಯ ದೀದಿ’ಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಪ್ಪಿತ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
