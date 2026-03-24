20 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಈ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪತಿಯ ಈ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಆಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡ ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನದಿಂದ ಆತ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಆಕೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ.
20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಲಾದ ಗಂಡನ ಸತ್ಯ
ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ತನ್ನ ಗಂಡ ಬೇರೆಯೇ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆತ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆತ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಪತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಗಂಡನಿಗೆ ಇತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಗೀಳು
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಕೇವಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಆತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗುವುದು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೀಳಾಗಿತ್ತು (mental obsession). ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.
ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು (ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್) ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಆಕೆಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನದಿಂದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವೀರ್ಯಾಣು ದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
