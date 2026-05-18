ಪುರುಷರೂ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ 'ಹೆಣ್ಣಿನ ಎನರ್ಜಿ' ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾನಿ: ಹೀಗೂ ಉಂಟೇ?
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸುಂದರಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ (Kiara Advani) ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ. 'ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಸತ್ಯಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ಕಥಾ' ವರೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೌಂಜ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಿಯಾರಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ತಾಯ್ತನ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಯಾರಾ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಚೋ ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು. "ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Female Energy) ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಳ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೂಕವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪುರುಷರೂ ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಫ್ಯಾಶನ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿಯಾರಾ, 'ಲಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಆಗ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೇವಲ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪತಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
