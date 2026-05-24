ಕೇನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಹೊಸಬರಿಗೆ 'ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ' ನೀಡಿದ ಆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಡ್ವೈಸ್' ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (Aishwarya Rai Bachchan) ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಕೇನ್ಸ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (Cannes Film Festival) ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುಕ್ಕಿದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು 'ಪವರ್ಫುಲ್' ಸಂದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಕೃತಕ.. ನಿಮಗೇ ನೀವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ!
ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಇಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ 'ಮ್ಯಾನ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್' (Manufactured) ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು," ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾ, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಪಯಣವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮಗೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಡಗಿರುವುದು ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ," ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಮಿಂಚಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ!
ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೈನರ್ ಅಮಿತ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ 'ಅಬಿಸ್-ಬ್ಲೂ' (Abyss-blue) ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರಲ್ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಹರಳುಗಳಿಂದ (Crystal Vein embroidery) ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಉಡುಪು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮೋಹಿತ್ ರೈ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಈ ಅವತಾರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ!
"ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಿ (Brutally Honest). ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ತಾವು ಯಾಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕ್ವೀನ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.