ಸ್ನೇಹ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಆಕ್ಷನ್ನ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ 'ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ'ಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಶ್ ಈಗ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಅಮೆರಿಕಾ ಸುದ್ದಿ?
Yash-America Screens Record: ಯಶ್' ದರ್ಬಾರ್! ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕಿಚ್ಚು! ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಮೊದಲು!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಈಗ ಬರೀ ನಟನಲ್ಲ, ಅವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್! 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ರ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಣ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದು ದಾಖಲೆಗಳ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!
ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸುನಾಮಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 100, 500 ಅಥವಾ ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ. ಆದರೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವೇ ಬೇರೆ! ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕನ್ನು 'ಪ್ರೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾ' ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ಫಾರ್ಸ್ ಫಿಲಂ' ಜೊತೆಗೂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹಾಲಿವೂಡ್ನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಲಯನ್ಸ್ ಗೇಟ್' (Lionsgate) ಈ ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ!
ಯಶ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದರು— "ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ" ಎಂದು. ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅದು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳು, 'ನಟ ರಾಕ್ಷಸ'ನ ಅಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದವರು ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಇದು ಯಶ್ ಕೆರಿಯರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿಯರ ಸಮ್ಮಿಲನ!
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ತಾರಾಗಣ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಐವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿಯರ ದಂಡೇ ಇದೆ! ಕಿಶೋರಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕುವರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಚಿತ್ರದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಒಂದು ಸಿನಿಮೀಯ ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ ರಸದೌತಣ ಫಿಕ್ಸ್!
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ಶ್ರಮ, ವಿಕಾಸ ನೇಗಿಲೋಣಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
ಸ್ನೇಹ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಆಕ್ಷನ್ನ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ 'ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ'ಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಶ್ ಈಗ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 26ಕ್ಕೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ದರ್ಬಾರ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ!