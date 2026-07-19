ದೆಹಲಿಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಭಾಷಾ ಎಡವಟ್ಟು ಆದರೂ, ಅವರು ತೋರಿದ ಆಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ರಾವಣನಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತು: ಒಂದು ಸಣ್ಣ ‘ಸ್ಲಿಪ್ ಆಫ್ ಟಂಗ್’ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ‘ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್’ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ (Ramayana) ಅದ್ದೂರಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಮೇಲೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಯಶ್ (Yash), ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ‘ಎಡವಟ್ಟು’ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘ಅವಕಾಶ’ ವರ್ಸಸ್ ‘ಅವಸರ’!
ತಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರದಿದ್ದರೂ, ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಲು ಯಶ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. "ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, ಯಶ್ "Unhone mujhe yeh patra nibhaane ka avkaash diya" (ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ‘ಅವಕಾಶ’ ನೀಡಿದರು) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಅವಕಾಶ’ ಎಂದರೆ ‘Opportunity’ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅವಕಾಶ’ (Avkaash) ಎಂದರೆ ‘ರಜೆ’ ಅಥವಾ ‘ಬಿಡುವು’ ಎಂದರ್ಥ! ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ‘Opportunity’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ‘ಅವಸರ’ (Avsar) ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು. ಯಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ‘ಅವಕಾಶ’ ಎಂದು ಬಳಸಿದ್ದು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಹಂಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಜನತೆ ‘ಯಶ್ ದೊಡ್ಡಗುಣ’ಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತಾತ್ಸಾರವಾಗಲೀ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ 'ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು.
ರಾಮಾಯಣ: ಭಾರತದ ಕನಸು!
ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, "ರಾಮಾಯಣ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಕನಸು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಸಹನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಸಹನಟರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿದೆ" ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶೋಭನಾ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನೂ ಯಶ್ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಭಾಷಾ ಎಡವಟ್ಟು ಆದರೂ, ಅವರು ತೋರಿದ ಆಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ರಾವಣನಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ!