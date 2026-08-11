ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹರಟೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಬೆಸುಗೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಧಿಯ ಆಟದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ—ಸಿರಿತನವಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ..?
Kruttika Ravindra-Vaishnavi Gowda Serial 'Gelathi Gayathri' Serial telecast date fixed: ಕಿರುತೆರೆಯ ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’ ಸುಂದರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ, ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೃತಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್! ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವ ‘ಗೆಳತಿ ಗಾಯತ್ರಿ’ಯ ಅದ್ದೂರಿ ಎಂಟ್ರಿ!
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ! ಹೌದು, ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ‘ಸನ್ ಉದಯ’ ವಾಹಿನಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 'ಭಾಗ್ಯವಂತರು' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ವಾಹಿನಿ, ಈಗ ಭಾವನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ— ‘ಗೆಳತಿ ಗಾಯತ್ರಿ’.
ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!
ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಾಲಿನ 'ಮನೆಮಗಳು' ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರಾ? ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎಂಬ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ, ಈಗ 'ಪಾರ್ವತಿ'ಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ದ್ರುವತಾರೆಗಳ ಸಂಗಮ!
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಇದೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ 'ಪಾರ್ವತಿ'ಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಯ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಕೃತ್ತಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು 'ಗಾಯತ್ರಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪದ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ರಾಘು ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಸ್ನೇಹದ ರಹಸ್ಯ?
ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು, ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹರಟೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡು ಜೀವಗಳ ಬೆಸುಗೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಧಿಯ ಆಟದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ—ಸಿರಿತನವಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದುಹೋದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಸ್ನೇಹಿತೆ ಗಾಯತ್ರಿಯ ನೆನಪು ಆಕೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು? ಪಾರ್ವತಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಸುಖಾಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ!
ಕೇವಲ ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಇದೆ. ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜೆ.ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಶ್ವಿನಿ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅನಂತ ಗೌಡ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ವಿಕಾಸ ನೇಗಿಲೋಣಿ ಅವರ ಚುರುಕಿನ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಅವರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಲಿವೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ‘ಗೆಳತಿ ಗಾಯತ್ರಿ’ ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
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