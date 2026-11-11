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- ಶಿಲ್ಪಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಲ್ಲ; 150 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡತಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಮಾ!
ಶಿಲ್ಪಾ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಲ್ಲ; 150 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡತಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಮಾ!
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1970ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವೇ 150 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಕರುನಾಡು ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭಾರತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋದ ಕನ್ನಡತಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಟಾಪ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್
2006ರಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವೊಂದು ನಟಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದ ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ನಟಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2007ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 1970ರ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾ? ಯಾರು ಈ ನಟಿ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಟಿ
ಹೌದು, ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಟನ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆಯವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ, ದಶಕದವರೆಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಾಯ್ತನದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಾದ್ರೂ ದೀಪಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಫರ್ಹಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ
ಪರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇಬ್ಬರು ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ, ಕಿರಣ್ ಖೇರ್ ಸಹ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. 2007ರಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
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ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು?
1970ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಶಾಂತಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಾವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಶಾಂತಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಗಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಂಡಿಯ ಪರಿಚಯ ನಾಯಕನಿಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಸಿನಿಮಾ Netflixನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
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