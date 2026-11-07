2011ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಯತೀರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಲವೇ ಮಂದಾರ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂವರೆಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇವಲ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ 2011ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಲವೇ ಮಂದಾರ ಸಿನಿಮಾ.
ಜಯತೀರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮನ್ಸುಖಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ವೀಣಾ ಸುಂದರ್, ನಾಸರ್, ಶರಣ್ ಹಾಗೂ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 21, 2011ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದೆ.
ಒಲವೇ ಮಂದಾರ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇನು?
ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಮಗ. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೂಲದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಂತರ ತಾನು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರೈತ ದಂಪತಿಯ ಸರಳತೆ, ಕಳ್ಳನಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಾಶಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ರತ್ನನ ಪ್ರೀತಿ ನಾಯಕನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ಅನುಭವಗಳು ಆತನ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ನಾಯಕನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮತ್ತು ವೀಣಾ ಸುಂದರ್ ಅಭಿನಯದ ರತ್ನ ಮತ್ತು ನಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹವು. ಪತ್ನಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಪತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಶರಥ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ನೈಜ ಜೀವನದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಉಪಕಥೆಯೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಲವೇ ಮಂದಾರ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
2011ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಲವೇ ಮಂದಾರ ಸಿನಿಮಾ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 2ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ, ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಒಲವೇ ಮಂದಾರ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿವರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 100 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದೇವ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್, ಹಂಸಲೇಖ, ಕವಿರಾಜ್, ಜಯತೀರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೀತರಚನೆಕಾರರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್, ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್, ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕರು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೇಮಭಾವನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ.
ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಒಲವೇ ಮಂದಾರ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಭರವಸೆ, ತ್ಯಾಗ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂಗಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ನೋಡಬಹುದಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.