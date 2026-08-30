ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಸುವಿನ ಬೆಲೆ ₹35 ಕೋಟಿ, ಭಾರತದ ನೆಲೋರ್ ತಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮಾಂಡ್
Worlds most expensive cow ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹35 ಕೋಟಿ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ನೆಲೋರ್ ತಳಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹35 ಕೋಟಿ ಎಂದರೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ನೆಲೋರ್ ತಳಿಯ ವಿಯಾಟಿನಾ-19 ಎಫ್ಐವಿ ಮಾರಾ ಇಮೋವಿಸ್ (Viatina-19 FIV Mara Imóveis) ಎಂಬ ಹಸು ಇಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಹಸು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ನೋಟವಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅಪರೂಪದ ವಂಶವಾಹಿ ಗುಣಗಳು, ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿಸಿದೆ.
₹35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಯಾಟಿನಾ-19 ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಅರಾಂಡುನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸುವಿನ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲು $1.44 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹11 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಈ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಹಸುವಿನ ಸೂಚ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $4.3 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹35 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವಿಯಾಟಿನಾ-19 ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಸುವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ವಿಯಾಟಿನಾ-19 ಸೇರಿದ ನೆಲೋರ್ ತಳಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನುವಾರು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೆಲೋರ್ ದನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮ, ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಗೂನು ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಅವುಗಳ ನೋಟವಲ್ಲ; ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಂತಹ ಉಷ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.
ಬಿಸಿಲನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ನೆಲೋರ್ ದನಗಳ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜಾನುವಾರು ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೆಲೋರ್ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಚರ್ಮ ಕೆಲವು ಕಚ್ಚುವ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೋರ್ ತಳಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನೆಲೋರ್ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಭಾರತದ ನಂಟು
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ‘ನೆಲೋರ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ತಳಿಗಾರರು ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಇಂದು ನೆಲೋರ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗೋಮಾಂಸ ಜಾನುವಾರು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ₹35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಹಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ತಳಿಯೊಂದರ ಶತಮಾನಗಳ ಪಯಣವೂ ಇದೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೋರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ?
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೋರ್ ತಳಿಯ ಶಾಖ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಳಿಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ವಂಶವಾಹಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಸುಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಯಾಟಿನಾ-19ರ ₹35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ‘ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಬೆಲೆ’ ಎಂದು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ತಮ ವಂಶವಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಸುವನ್ನು ‘ಗೋಮಾತಾ’ ಎಂದು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ರೈತರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಪನೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಮಹತ್ವ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದೊಂದಿಗೂ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
₹35 ಕೋಟಿ ಹಸು… ಆದರೆ ಬೆಲೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ
ವಿಯಾಟಿನಾ-19 ಎಫ್ಐವಿ ಮಾರಾ ಇಮೋವಿಸ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಮೌಲ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ಅದರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನೆಲೋರ್ ತಳಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಂಶವಾಹಿ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಸು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ತಳಿಯೊಂದು ಇಂದು ₹35 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಸುವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.
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