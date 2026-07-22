ಮರದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆಯೇ? ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯೋಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ಲೀನರ್
Wooden Table Cleaning Tips: ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮರದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಳೆಯದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಆಹಾರದ ಕಲೆ, ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ ನೀರಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿ, ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ?
ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ?
ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಊಟ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವ, ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಮರದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ಆಹಾರದ ಕಲೆ, ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಇದರಿಂದ ಟೇಬಲ್ನ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮರದ ಫಿನಿಶ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟಿಪ್ಸ್.
ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು
ಮೊದಲು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮರದ ನೂಲುಗಳು (Grains) ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಧೂಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು (Scratches) ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ್ರಾವಣ
2. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ್ರಾವಣ
ಒಂದು ಕಪ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಕೇವಲ 2-3 ಹನಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ, ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ಟೆ ಕೇವಲ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಜಿಡ್ಡು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಿ ಒರೆಸಿ. ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒರೆಸಿಬಿಡಿ.
3. ಕ್ಲೀನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
3. ಕ್ಲೀನರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವುಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮರದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬದಲಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಟೇಬಲ್ ಒರೆಸಿ.
ಟೇಬಲ್ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಟೇಬಲ್ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
*ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ಕ್ಲಾಥ್ ಬಳಸಿ.
*ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರಿವೆಟ್ಗಳನ್ನು (Trivets) ಬಳಸಿ.
*ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ನೀರಿನ ಗೋಲಾಕಾರದ ಕಲೆಗಳು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
*ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವುಡ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮರದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
*ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕಲೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ.
*ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾದ ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ (Low heat) ನಿಶಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇಂಚು ದೂರದಿಂದ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಕಲೆ ಮಸುಕಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿ.
*ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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