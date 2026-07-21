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- ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ 3 ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ 3 ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
Smart kitchen storage ideas: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕಿಚನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 3 ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸವಿರುವುದರಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಿಚನ್ ನೋಡಲು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಈ 3 ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕಿಚನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ಗೆ 3 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಕಿಚನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ಗೆ 3 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
1. ಲಂಬ ಜಾಗದ ಬಳಕೆ (Vertical Space Utilization)
ಶೆಲ್ಫ್ಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಸ್ಟ್ಯಾಕಬಲ್ ರಾಕ್' (Stackable Racks) ಮತ್ತು ನೇತುಹಾಕುವ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು (Hanging Baskets) ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡಬಹುದು. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
2. ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಬಳಸಿ (Drawer Dividers)
2. ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಬಳಸಿ (Drawer Dividers)
ಚಮಚಗಳು, ಚಾಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಟ್ಲರಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್' ಅಥವಾ ಡಿವೈಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಚಾಕುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
3. ಪಾರದರ್ಶಕ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಬಲಿಂಗ್ (Transparent Jars & Labeling)
3. ಪಾರದರ್ಶಕ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಬಲಿಂಗ್ (Transparent Jars & Labeling)
ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ (ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್) ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥದ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಅಂಟಿಸಿ (Labeling). ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
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