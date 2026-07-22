ಸತ್ತ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯಾಕೆ? ಇದುವೇ ಆ ರಹಸ್ಯ ನೋಡಿ
ಸತ್ತ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸಾವಿನ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರವೂ ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಮೊಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ನರವಿಷ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದರೆ, ವಿಷ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಸತ್ತ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸತ್ತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹಾವುಗಳು ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸತ್ತ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರಕ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕಾರಣ
ಹಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳ ವಿಷ ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ತ ಹಾವು ಸಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಉರಗ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ಸಾವು ಆಗಬಹುದು. ಜೀವಂತ ಹಾವುಗಳಂತೆಯೇ ಈ ವಿಷವು ಸಹ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಾವು ಆಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಮೊಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ನರವಿಷ
ಕೋಬ್ರಾ, ಕ್ರೈಟ್, ವೈಪರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಮೊಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರೆ ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳ ಸತ್ತ ಬಳಿಕವೂ ಹೆಮೊಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ನರವಿಷ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ಅಪಾಯ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಹಾವುಗಳು ಕೆಲ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಹಾವಿನ ವಿಷ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಾವು, ಸತ್ತಂತೆಯೇ ಬಿದ್ದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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