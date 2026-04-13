ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಬೆನ್ನುನೋವು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆಯೇ?
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಿದ್ರಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಅದೊಂದು 'ವೆಲ್ನೆಸ್ ರೂಮ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು, ಶಾಖ, ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಾಮವೇ ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಯ!
ಹಾಸಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಒಳಗಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಫೋಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ
ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಸಿಗೆ ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮುಗಿದಿರುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಹಾಸಿಗೆ ಹಳೆಯದಾದಂತೆ, ಅದು ಧೂಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಅಲರ್ಜಿ ಕಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಫೋಮ್ ಪದರಗಳ ನಡುವೆ ಇವು ಶೇಖರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯ
"ಹಾಸಿಗೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪೀಠೋಪಕರಣ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದರ ಬಾಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
