ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೀನು ಪ್ರೊಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಮಟನ್ ಅಧಿಕ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚಿಕನ್ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರೂ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮೀನು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೊಟೀನ್ನ (Protein) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇವುಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀನು ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಲ್ಲದು ಯಾವುದು ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಗಣಿ ಆದರೆ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಪಾಯ ತರಬಲ್ಲದು ಮಟನ್!
ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೀನು ಈ ಮೂರೂ ಪ್ರೊಟೀನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಟನ್ (ರೆಡ್ ಮೀಟ್) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ (Saturated Fat) ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ (Heart Attack) ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ (High Blood Pressure) ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಆದರೆ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಹುಷಾರ್
ಮಟನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಚಿಕನ್ (Fried Chicken) ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಚಿಕನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳು (Bacterial Infection) ತಗಲುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಟನ್ಗಿಂತ ಚಿಕನ್ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ‘ಮೀನು’
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಮೀನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮೀನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ (Omega-3 Fatty Acids), ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೀನಿನ ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಮಟನ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೀನು ಸೇವನೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಮೀನನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.